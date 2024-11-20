T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/356 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

15/11/2024

İ L A N



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Fevzipaşa mahallesi, 146 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hüseyin'e Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.10.2014 tarih, 2014/798 Esas 2014/1175 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, yukarıda parsel numarası belirtilen taşınmaz malın kullanımından dolayı tahsil edilen kullanım bedellerinin Hüseyin adınaTürkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK004342 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/356 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Hüseyin'in gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur. 15/11/2024