T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/353 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MEVKİİ : SARAYCIK
ADA NO : 113
PARSEL NO : 36
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.558,95
KAMULAŞTIRILAN KISIM: 20.5 m2 mülkiyet hakkı ve 629.71 m2 itrifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEDİME AYKUT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/353 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024