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        T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/226 Esas
        KARAR NO : 2024/755


        Taksirle Yangına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/12/2024 tarihli ilamı ile 171/1.a maddesi gereğince 1 AY 26 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Halil ve Safure oğlu, 01/01/1991 doğumlu, SEMİH FURAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETE ve İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211757
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