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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.04.2025 - 00:00
        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN VARAKASI


        DOSYA NO: 2024/108 Esas
        KARAR NO: 2024/248


        GEREKÇELİ KARAR
        TÜRK MİLLETİ ADINA


        SANIK: MAHMUT KUL, Musa ve Emine oğlu, 05/01/1996 KULUNCAK doğumlu, MALATYA, KULUNCAK, Sultanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı.
        SUÇ: Silahla Tehdit
        SUÇ TARİHİ: 20/09/2019
        SUÇ YERİ: İSTANBUL
        KARAR TARİHİ: 03/12/2024
        KARAR TÜRÜ: H.A.G.B.
        Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
        Sanığın sabit görülen mağdura yönelik silahla tehdit suçundan TCK'nın 106/2-a maddesi gereğince suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri de nazara alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
        Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezasından 5237 sy.lı TCK’nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
        Sanığa verilen cezanın başkaca artırım ve indirimine takdiren yer olmadığına,
        Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına,
        Sanığın herhangi bir mahkumiyetinin olmaması ,somut ve giderilmesi gereken maddi zararın olmayışı,kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alındığında yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememize olumlu kanaat hasıl olması nedenleriyle koşulları oluştuğundan CMK nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
        CMK 231/7 maddesi gereği sanığa tayin olunan cezanın ertelenmesine ve seçenek yaptırımlarına çevrilmesine yer olmadığına,
        Dair sanık ve mağdurun yokluğunda , mütalaya uygun olarak,açık duruşmada verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı 03/12/2024
        TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.14/04/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02206544
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