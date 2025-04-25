T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/727 Esas



BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO: 2024/727



Davacı, Ömer Lütfi Topal Tereke Mümessili Hülya Durak ile davalılar Sıddıka Saruca ve Sacid Nakiboğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;

Davalı Sıddıka Saruca'nın adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, SIDDIKA SARUCA (12872811370)'nın ön inceleme duruşma gün ve saati olan 24/09/2025 günü saat 09:45'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak gelmesi, gelmediği takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/05/2025