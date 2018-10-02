T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO:2019/61

KARAR NO:2023/2335



İLAN VARAKASI



SANIK : AHMED ZEKKAR, İsam ve Rane oğlu, 16/06/1999 ŞAM doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur.

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 02/10/2018

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 15/11/2023

Sanığın sabit görülen "kaçak yollarla yurda sokulmuş, tütün mamulünü ticari amaçla kabul etmek, bulundurmak, taşımak veya satmak" suçundan eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi delaletiyle aynı yasanın 3/5 maddesi uyarınca ve suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİS VE 5 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Suça konu eşya tütün mamulleri olduğundan 5607 Sayılı Yasanın3/10 maddesiuyarınca cezası takdiren yarı oranında arttırılarak 1 YIL 6 AYHAPİSVE7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5607 Sayılı Yasanın 3/10-son cümlesi gereğinceverilecek hapis cezası 3 yıldan az olamayacağından sanığın 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin suç tarihine göre pek hafif olması nedeniyle sanığın cezasından 5607 sayılı yasanın 3/22 maddesi gereğince takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL HAPİS ve 2 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehlerine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak SONUÇ OLARAK 10 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca indirim veya artırım yapılmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen 1 gün adli para cezasının, sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü takdiren 40 TL’den hesaplanarak SONUÇ OLARAK 40,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın ekonomik ve şahsi halleri ile para cezasının miktarı göz önünde bulundurularak, sanığa verilen adli para cezasının TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca takdiren TAKSİTLENDİRİLMESİNE veya MEHİL VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen 10 ayhapis cezasının, suçun işlenmesindeki özellikler, sanğın ekonomik ve sosyal durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önüne alınarak TCK 50/1-a maddesi uyarınca 300 gün karşılığı adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine,

TCK nun 52/2 maddesi gereğince günlüğütakdiren 40 TL den hesaplanarak SONUÇ OLARAK 12.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bulundurularak verilen adli para cezasının TCK nun 52/4 maddesi uyarınca takdiren birer ay arayla olmak üzere 5 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİNE

Sanık hakkında verilen bu hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde hükmedilenadli para cezasının, ödenmeye başlanmaması veya ödenmeye başlanıp da devam edilmemesi halinde 5275 Sayılı Kanun 106. maddede yazan hususun sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı)

Sanık hakkında adli para cezasına ilişkin seçenek yaptırımın uygulanmış olması nedeniyle,TCK 51 ve 53 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın kamu zararını gidermemesi nedeniyle yasal koşulları oluşmadığından hakkında CMK'nın 231/5. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

Kaçak eşya tasfiye edilmiş ise tasfiye bedelinin Hazine adına irad kaydına, tasfiye edilmemiş ise 5607 sayılı Yasanın 13/1. maddesi delaleti ile TCK'nun 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine

Katılan kendini vekil ile temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 17.900,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan kuruma ödenmesine,

Yargılama aşamasında yapılan 1 tebligat gideri 14,00 TL, bilirkişi ücret gideri 300,00 TL, keşif heyeti ve ATGV sarf gideri 121,62, toplamda 435,62 TL yargılama giderinin sanıktan tahsil edilerek hazineye gelir kaydına,

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 16'ıncı maddesi gereğince sanıkla ilgili olarak verilen kararın bir suretinin karar kesinleştikten sonra soruşturmada görev alan kolluk birimine bildirilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.26/12/2023