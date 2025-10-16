T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı : 2024/252 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat Hk.

15/10/2025



İLAN



Bursa Satış Memurluğunun 2024/252 Ort. Gid. Satış dosyası üzerinden Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi 319 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz açık artırma yolu ile satılacak olup; taşınmazın1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:01 -Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:01 olarak, 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 10:01 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2026 - 10:01 olarak belirlenmiş olup satış memurluğumuzca Birinci ve ikinci arttırma tarihlerinde belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Hissedarlardan FATİME ANSONG'a tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından satış günü İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.