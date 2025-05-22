Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2024/960 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/960 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

İli : Bursa Yüzölçümü : 119,68 m2 İlçesi : Yıldırım Ana Taş. Nitelik : --- Mahalle Adı : Şükraniye Blok/Kat/Giriş - B.B. No. : --- Mevkii : --- Arsa Pay/Payda : --- Ada/Parsel : 3677 Ada, 4 Parsel Bağ. Böl. Niteliği : Avlulu Üç Katlı Kargir Ev (1/1 Hissesi Satışa Konudur)

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, ŞÜKRANİYE Mahalle/Köy, 3677 Ada, 4 Parsel .Binada her katta 1 adet olmak üzere 3 daire mevcuttur. Binanın tamamı kıymet takdirine konudur.

Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi 3677 Ada 4 Parsel Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü : 119,68 m2 İmar Durumu :Var, Kat sayısı 3, İnşaat tarzı B.A. Karkas iskeletli konut

Kıymeti : 6.733.360,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.