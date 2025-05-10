Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/102 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/102 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapuda, Bursa İli, Kestel İlçesi, Ümitalan Köyü, 108 Ada, 23 Parsel sayılı Tarla olarak kayıtlı taşınmazdır.

Satışa konu taşınmaz her ne kadar tapu kaydında Tarla olarak kayıtlı ise de fiili durum itibariyle, parsel üzerinde bakıcı evi, mescit, wc, ofis, kesimhane, 3 adet hayvan ahırı ve açık besi alanı mevcuttur. Parselin geri kalan kısmın zemini topraktır. Bakıcı evi yaklaşık 175m² olup tek katlı yığma sistemde inşa edilmiştir. Üç oda, hol, mutfak, banyo/wcden oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminat parke, ıslak satıhlar seramik ile kaplıdır. Duvarlar alçı sıvalı ve saten boyalıdır. Mutfak tezgahı mermerit olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. İç kapılar amerikan panel, pencereler pvc ve daire kapısı çelikten yapılmıştır. Banyoda duş başlığı, klozet ve lavabo vardır. Bina önünde üzeri kapalı balkon bulunmaktadır. Soba ile ısıtılmaktadır. Ofis 18m², mescit 75m² alana sahip olup yığma sistemde inşa edilmiştir. Kesimhane 200m² alanındadır. İçerisinde taşınabilir mahiyette 3 tane tonluk caraskal, deri soyma makinesi, 80 lik hızar ve küçükbaş/büyükbaş kesim rayı bulunmaktadır.

Arka cephesi istinat duvarı ile kapatılmıştır. Diğer cepheleri trapez sac ile, çatısı da demir doğrama üzeri trapez sac kapatılmıştır. Zemini şap beton ile kaplıdır. Açık besi alanı 420m² alanındadır. Üzeri kapalı olup yan cepheleri açıktır. Zemini ham topraktır. 3 adet büyükbaş ve küçükbaş ahırı toplam (400m²+650m²+275m²) 1325m² alana sahiptir. Zemini şap beton kaplamadır. Arazi çiftlik olarak kullanılmaktadır. Elektrik ve su mevcuttur.

Taşınmaz şehir merkezinin ortalama 30 km güneydoğusundadır. Kestel İlçe merkezine yaklaşık 18 km, Eskişehir Karayoluna 2 km mesafededir. Resmi kadastro yoluna cephesi vardır. Çevre parsellerde tarım amaçlı araziler mevcuttur. 12.723,44m² yüzölçümlüdür.

Taşınmazın kıymeti Bursa 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 26.09.2024 tarih ve 2024/221 Esas 2024/438 Karar sayılı kesin kararı ile tespit edilmiştir.

Adresi : Ümitalan Köyü/Mahallesi Gürgenlik Mevkii Kestel / BURSA

Yüzölçümü : 12.723,44m²

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak tanımlıdır, Rezerv yapı alanı veriskli alan olarak belirlenen dönüşüm projelerinde yer almamaktadır.

Kıymeti : 20.340.210,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında herhangi bir intifa veya irtifak hakkı yoktur, tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 11:30

08/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.