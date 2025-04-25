Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/3 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, MİLLET Mahalle/Köy, 3079 Ada, 3 Parsel, Bodrum+Zemin Kat 19 Nolu Bağımsız bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE: Özetle; Keşif tarihinde hâlihazırda boş durumda olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Dükkân nitelikli taşınmazın giriş katı ve bodrum katında oluşmakta olup katlar arası merdiven alanı bulunmakta olup dükkân içi asansör bulunmamaktadır. Mahallerin zeminleri seramik kaplama duvarları sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın giriş katı cephelerin de camlı alüminyum profil vitrin cam uygulaması bulunmakta olup Şüheda caddesi cephesinde kayar kapı bulunmakta olup apartman kapısı yanında da tek kanat camlı kapı bulunmaktadır.Katlar arası merdiven kısmında ise pvc kapı bulunmaktadır. Dükkân alanı önünde araç parkı için kullanılan alan bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup çevresi ihata duvarı ile çevrili olup parsel içi açık otopark ve bodrum katta kapalı otopark alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Şüheda Caddesine cephe, Derya Caddesine 275 m ve 11 Eylül Bulvarına ise 575 m mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına ekli bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Adresi : Millet Mahallesi, Şüheda Caddesi, No: 7 Yıldırım / BURSA Yüzölçümü : 1.563,22 m2 Arsa Payı : 574/4161 İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında "Emsal:1.50, Yençok:24.50 m yapılaşma koşullu Ayrık Nizam Konut Alanı’nda kalmaktadır. Kıymeti : 15.200.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:28

21/04/2025

(İİK m.114 ve m.126) e-imzalıdır

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