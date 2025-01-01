T.C

BURSA DEFTERDARLIĞI

Mudanya Vergi Dairesi Müdürlüğü

Gayrimenkul Mal Satış İlanı

1- Gayrimenkul Bursa İli, Mudanya İlçesi, Aşağı Balabancık Mahallesi, 2772 ada 21 parselde bulunmaktadır. Yüz ölçümü 2.089,91 m² olup tam hisseli ve tarla vasıflıdır.

2- Gayrimenkulün arttırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç bedeli 6.500.000 TL (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir.)

3- Arttırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 487.500 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir." kabul edilecektir.

4- Gayrimenkulün açık arttırması; Mudanya Vergi Dairesinde, 20/01/2025 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

5- Gayrimenkul satış şartnamesi Mudanya Vergi Dairesi Müdürlüğünün İcra- Satış Servisinden alınabileceği gibi ilan panosundan da görülebilir.

6- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun, satışın yapılacağı yerde ve satış tarihi gününde en geç saat 09.45 kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

7-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 27/01/2025 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

8- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

9- Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Mudanya Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

