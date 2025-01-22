T.C.

BURSA

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/247 Esas

Konu : TMK 713

14/10/2024

İLAN

Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/247 Esas sayılı dosyasında davacılar Davacılar , Kadir Öz, Mustafa Öz, Sadiye Solak, Selahattin Öz, Şahabettin Öz tarafından davalı LÜTFİ, SEYİLE, ZELİHA VE KAYYUM ve sonradan davaya dahil edilen Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, aleyhine 06/07/2023 tarihi itibariyle dava konusu Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Çatalağıl Mahallesinde bulunan 0 ada 826 parsel6.700,00m2'lik tarla vasfındaki taşınmaza ilişkin olarak Tapu iptali ve Tescil (Olağanüstü zamanaşımı iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil talepli ) davasının açıldığı hususu, Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi uyarınca ihtaren ilân ve tebliğ olunur.