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        T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.01.2025 - 00:00
        T.C.
        BURSA
        6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/247 Esas

        Konu : TMK 713

        14/10/2024

        İLAN

        Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/247 Esas sayılı dosyasında davacılar Davacılar , Kadir Öz, Mustafa Öz, Sadiye Solak, Selahattin Öz, Şahabettin Öz tarafından davalı LÜTFİ, SEYİLE, ZELİHA VE KAYYUM ve sonradan davaya dahil edilen Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, aleyhine 06/07/2023 tarihi itibariyle dava konusu Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Çatalağıl Mahallesinde bulunan 0 ada 826 parsel6.700,00m2'lik tarla vasfındaki taşınmaza ilişkin olarak Tapu iptali ve Tescil (Olağanüstü zamanaşımı iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil talepli ) davasının açıldığı hususu, Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi uyarınca ihtaren ilân ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02160307
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