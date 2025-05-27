T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/335 Esas

KARAR NO: 2025/33



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2-d maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılan, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e) maddeleri uygulanan Ali ve Delal oğlu, 01/01/2002 HALEP doğumlu, AHMED CABU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur. 22.05.2025