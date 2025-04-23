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        T.C. BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        BURSA
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/822 Esas

        24.03.2025

        Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesinde bulunan, 538 ada, 12 parsel sayılı 38,52 m²yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Ahmet oğlu Kazım Efendi, Ahmet oğlu Rasim Efendi ve M.Ahmet kızı Hanife Hanım'a Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23.10.2014 tarih ve E:2014/1055 –K:2014/1940 sayılı Kararıyla Bursa Defterdarı Kayyım tayin edilmiş olup;
        Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi 538 ada 12 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından "AHMET OĞLU KAZIM EF.", "AHMET OĞLU RASİM EF." ve "M.AHMET KIZI HANİFE H." hakkında gaiplik kararı istenildiğinden, nerede olduğunu bilen şahısların kişinin adres bilgilerini 6 ay içinde mahkememize bildirmeleri/haber etmeleri; aksi halde "AHMET OĞLU KAZIM EF.", "AHMET OĞLU RASİM EF." ve "M.AHMET KIZI HANİFE H." hakkında gaiplik kararı verilerek Kayyum tarafından idare edilen taşınır, taşınmaz hak ve alacaklarının Hazineye devredileceği hususu ilan olunur. 24/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211243
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