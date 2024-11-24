T.C. BURSA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BURSA

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

Dosya No : 2021/477 Esas



Davalılar :

1-Engin BARIŞ-16288783092-600 Wındsor Oaks Blvd. Apt. 731 Vırgınıa Beach 23452 9988 USD

2-Tarık YİĞİT-38515019620-76 Prınceton Rd Pıscataway, Nj 08854 9988 USD



Davacı MSB ile davalılar Engin BARIŞ, Tarık YİĞİT arasında Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda adresinize ulaşılamadığından tarafınıza tebligat yapılamamış olup, bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Emekli Sayıştay Uzman Denetçisi YMM bilirkişi Ahmet Gediksiz tarafından düzenlenen 11/10/2024 tarihli bilirkişi raporunda; davalı Tarık Yiğit'e yapılan yurtdışı öğrenim ödemelerinin tespit edilmesi sonunda bu miktarların toplam 105.928,57 $ ve 2.766,10-TL uçak bilet ücreti olduğu, 105.928,57 $ alacağın 16.01.2017 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanun'un 4/a md. gereğince devlet bankalarının $ ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı ile birlikte bulunacak borç tutarının fiili geri ödeme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesap edilerek belirlenen TL karşılığı ile 2.766,10-TL'nin 16.01.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilinin gerekeceği, davalı Tarık Yiğit için yapılan yurtdışı öğrenim aylığı ödemesinin toplam 116.763,32 $, üniversite ödemesinin 92.757,50 $ ve yol masrafı ödemesinin de 2.766,11-TL olduğu, davalı Tarık Yiğit için yapılan toplam yurtdışı öğrenim ödemelerinin tespit edilmesi sonunda toplam 2.766,11-TL ve 209.650,32 $ alacağın, 16.01.2017 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanun'un 4/a maddesi gereğince devlet bankalarının $ ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı ile birlikte bulunacak borç tutarının fiili geri ödeme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesap edilerek belirlenen 2.766,10-TL'nin 16.01.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilinin gerekeceği bildirilmiştir.

HMK'nın 122.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 (iki) haftalık kesin süre içerisinde Mahkememize ya da başka bir mahkeme aracılığıyla sunacağınız dilekçe ile bilirkişi raporuna karşı; raporda eksik ve hatalı gördüğünüz hususların bilirkişiye tamamlattırılması, belirsizlik gösteren hususlar hakkında bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanması veya yeni bilirkişi atanmasını Mahkemeden talep etmeniz hususunda beyan ve itirazlarınızı sunmanız, aksi halde rapordaki hususları kabul etmiş sayılacağınıza karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.