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        T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        BURSA
        2. AİLE MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO: 2023/406 Esas


        Davacı RUAA RAMADAN tarafından Davalı MOHAMAD BAKRI RAMADAN aleyhine mahkememize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Boşanma (Zina Nedeniyle) davasına ait velayet raporu tüm aramalara rağmen Walıd ve Latıfa oğlu, 01/01/1982 Aleppo doğumlu, 9*****8 TC kimlik numaralı davalı Mohamad Bakrı Ramadan'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.
        Adı geçen davada, davacı ve müşterek çocuklar ile yapılan görüşme neticesinde müşterek çocukların velayetlerinin davacı anne Ruaa Ramadan tarafından kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair tanzim edilen 09/08/2024 tarihli velayet raporuna karşı davalı Mohamad Bakrı Ramadan'ın HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde velayet raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104576
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