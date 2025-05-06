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        T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.05.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas : 2024/411

        İLAN METNİ

        Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayyım Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aleyhine Gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Demetevler Mah., 6897 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz maliki Kazım mirasçılarının gaipliğine, taşınmazdaki Kazım mirasçıları adına olan35242/39653 (352,42m²)payın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mirasının Devlete intikaline, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarlığının kayyımlık görevinin sona erdirilmesini talep ve dava etmiş olup, ilgilinin tespit edilememesi halinde gaip kabul edilebileceği ve hakkının yürürlük yönünde Devlete intikal edebileceği hususu da gözetilerek, Kazım Mirasçıları hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememizin yukarıda belirtilen esasına müracaat ederek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02217841
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