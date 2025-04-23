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        T.C. BURSA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        T.C.
        BURSA
        12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/1064 Esas

        Konu : İlan Metni

        10.04.2025

        1. İLAN METNİ


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Davacının kardeşi olan 16/08/1988 Doğumlu, 19379382990 T.C. Kimlik numaralı TOLGA TOPAÇ'ın kendisini ifade edemeyecek durumda, otizmli, Sağır ve dilsiz olduğunu, Özel İpek Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gördüğünü, 27/07/1999 tarihinde kaybolduğunu, bu tarihten beri haber alınamadığını ve muhtemel ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunduğunu, bu nedenle TOLGA TOPAÇ hakkında TMK'nın 33/2. Maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden, gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/1064 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 17/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211189
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