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        T.C. BURSA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.04.2025 - 00:00
        T.C. BURSA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/1756 Esas

        İ L A N

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen; Uğur Kumral ve Onur Kumral'ın gerekli aramaların yapılmasına rağmen hiçbir sonuç elde edilemediği, bu nedenle adı geçenler hakkında TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişiler ile ilgili olarak gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 42634464902
        ADI SOYADI : UĞUR KUMRAL
        BABA ADI : BÜLENT
        ANA ADI : BİRCAN
        DOĞUM TARİHİ : 19/02/1985
        DOĞUM YERİ : EDİRNE
        İKAMETGAH ADRESİ :


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 42616465576
        ADI SOYADI : ONUR KUMRAL
        BABA ADI : BÜLENT
        ANA ADI : BİRCAN
        DOĞUM TARİHİ : 22/04/1986
        DOĞUM YERİ : EDİRNE
        İKAMETGAH ADRESİ :

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02207925
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