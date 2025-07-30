T.C. BURSA 1. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
T.C.
BURSA
1. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2018/290 Esas
BİRLEŞEN DOSYA DAVALISI DİLEK ERTEKİN
KOSOVA MAHALLESİ 5338 SK. NO:14KONAK/İZMİR
Yukarıda yazılı mahkememiz dosyasında birleşen dosya davalısı Dilek ERTEKİN'e birleşen dosya ve iş bu dosya dava dilekçesi ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verildiğinden;
Davacı Ümmügülsüm KARAARSLAN, 15/06/2006-14/06/2013 tarihleri arasında Bursa Hamdi Çalış İlköğretim Okulunda Nazife Sönmezay, Turgay GÖKCAY ve Dilek ERTEKİN adlı taşeron şirketleri yanında çalışığını ve sigortalarını bildirilmediğine ilişkin dava dilekçesi ve 21.10.2025 tarih 11:10'a gün verilmiş duruşma zaptının tebliği ile duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması/vekil ile temsil ettirilmesi ilan olunur. 11.07.2025