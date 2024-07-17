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        T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.07.2024 - 00:00
        T.C.
        BOR
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/272 Esas
        Konu: İlan
        17/05/2024

        İLAN

        Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Veysel oğlu Şerif, Şerif oğlu Remzi, Veysel, Ünzile, Veysel kızı Hatice, Veysel kızı Ürkiye, Ayşe kayyımı'nın sağ olup olmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren (2. Altı aylık) 6ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2024/272 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği, İLANEN DUYURULUR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02062569
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