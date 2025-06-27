T.C. BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1746 Esas

DAVACILAR : 1- ARZU BOYACIOĞLU-34741089826 -

2- SÜHEYLA BOYACIOĞLU-36214854092 -

3- ŞERİF PINAR-10748753656 -

4- ZEYNEP KEZER-34774088742 -

VEKİLİ : Av. TUTKU VELİOĞLU - [16307-03373-35607] UETS

DAVALI : 1- KADRİYE İNCECİK Doğu Mah. Aydınlı Yolu Cad. Çamburnu Sok. Deniz Apt. No:8 İç Kapı No:2 Pendik/ İSTANBUL



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/10/2025 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/06/2025