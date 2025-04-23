T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2017/324

KARAR NO : 2023/77 DAVACI : Hülya DOĞANYİĞİT- Av. Süleyman AKINCIDAVALI : 1-Derviş TUNÇYÜREK-T.C.23162669274, Nuri ve Rukiye' den olma, 01/01/1969 Karakoç köyü Boğazlıyan/YOZGAT doğumlu.

2-Erol TUNÇYÜREK-T.C.23177668774, Nuri ve Rukiye' den olma, 20/05/1966 Karakoç köyü Boğazlıyan/YOZGAT doğumlu.

3-Gülay TUNÇYÜREK-T.C.23087671734, İbrahim ve Zekiye'den olma, 05/03/1955 Felahiye Boğazlıyan/YOZGAT doğumlu.

4-Necati TUNÇYÜREK-T.C.22979675300, Ahmet Duran ve Gülay' dan olma,, 15/07/1983 Belçika doğumlu.

5-Ömer TUNÇYÜREK-T.C.22976675464, Ahmet Duran ve Gülay' dan olma, 03/06/1984 Belçika doğumlu.

6-Katibe ASLANYÜREK-T.C.22661685938, Nuri ve Rukiye' den olma, 01/02/1960 Karakoç köyü Boğazlıyan/YOZGAT doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalılar Derviş TUNÇYÜREK, Erol TUNÇYÜREK, Gülay TUNÇYÜREK, Necati TUNÇYÜREK, Ömer TUNÇYÜREK ve Katibe ASLANYÜREK' in tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, mahkememizin 07/02/2023 tarih ve 2017/324 Esas, 2023/77 Karar sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Davanın KABÜLÜ ile dava konusu; Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Çarşı Mahallesi/Köyü 4 ada 31 parsel, Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Çarşı Mahallesi/Köyü 4 ada 32 parsel, Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Çarşı Mahallesi/Köyü 14 ada 163 parsel, Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Yukarı Karakoç Mahallesi/Köyü 314 ada 2 parsel (eski 179 ada 6 parsel), Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Aşağı Karakoç Mahallesi/Köyü 218 ada 10 parsel (eski 146 ada 44 parsel), Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Kemaliye Mahallesi/Köyü 1009 ada 1 parsel (eski 159 ada 20 parsel) sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tapu kaydındaki bütün yükümlülüklerle birlikte SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, satışın 2004 Sayılı İİK. Hükümlerine göre umuma açık artırma yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/12/2024