T.C.

BİGADİÇ/BALIKESİR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/633 Esas

28.03.2025

İ L A N



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen gaip FADİME ÇIKAR ( T.C. NO: 26890239436 ) hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri hususunda ilandır. 28.03.2025