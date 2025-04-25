T.C. BİGADİÇ/BALIKESİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 26.04.2025 - 00:00
T.C.
BİGADİÇ/BALIKESİR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
BİGADİÇ/BALIKESİR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/633 Esas
28.03.2025
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen gaip FADİME ÇIKAR ( T.C. NO: 26890239436 ) hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri hususunda ilandır. 28.03.2025