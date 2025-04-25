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        T.C. BİGADİÇ/BALIKESİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.04.2025 - 00:00
        T.C.
        BİGADİÇ/BALIKESİR
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/633 Esas

        28.03.2025

        İ L A N


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaip olduğu iddia edilen gaip FADİME ÇIKAR ( T.C. NO: 26890239436 ) hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri hususunda ilandır. 28.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02212363
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