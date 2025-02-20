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        T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/291 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Balıkesir İli Bigadiç ilçesi İskele Mahallesi
        MEVKİİ : Garipler
        PAFTA NO :
        ADA NO : 156
        PARSEL NO : 98
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ :6.550,27 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Yıldıray Demir
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/291 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02173480
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