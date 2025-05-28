T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/576

KARAR NO : 2023/282

Mahkememizde görülmekte olan davacı Tedaş tarafından açılmış olan Kamulaştırma davasında yapılan yargılama sırasında davalı Ayfer Ünüvar'ın tebligata yarar adres bilgilerine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, "Davanın KABULÜNE,1-Dava konusu Beyşehir İlçesi, Akçabelen/Meydan Mahallesi, Hayat mevkii, 144 ada 212 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Ercan Yarar tarafından düzenlenen 10/04/2023 havale tarihli raporda, parsel içerisinde kalan B harfi ile gösterilen 8,31 m²'lik direk yerinin ifraz edilerek ayrı bir parsel numarası verilip kayıt maliki adına olan tapu kaydının iptali ile davacı TEDAŞ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Dava konusu Konya ili, Beyşehir İlçesi, Akçabelen/Meydan Mahallesi, Hayat mevkii, 144 ada 212 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Ercan Yarar tarafından düzenlenen 10/04/2023 havale tarihli raporda, IR harfiyle gösterilen parsel içerisinde kalan 559,37 m² miktarındaki kısımdan davacı idare lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, irtifak hakkının davacı TEDAŞ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE," dair karar verildiği ve Tedaş tarafından istinaf yoluna başvurulduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.