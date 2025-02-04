T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1276 Esas

DAVALI : SEVİL KIRKBEŞ - 13021066436 - ANKARA ili, ÇUBUK ilçesi, ÖZLÜCE (MEKİ) mah/köy, 77 Cilt, 82 Aile sıra no, 51 sırada nüfusa kayıtlı, KADİR ve NEZİHA oğlu/kızı, 03/03/1988 dogumlu,



Mahkemenizin 2024/1276 esas sayılı dosyasının dava dilekçesi, yukarıda belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

T.C. Ziraat Bankası Beypazarı Şubesi nezdinde muris Yaşar Özgan adına kayıtlı hesapta bulunan 485.498,99 TL ile buna ait faiz ve nemalar üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Duruşma Günü: 22/04/2025 günü saat 10:40 olup, bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde haklı bir itiraz ileri sürmediğiniz veya belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 644/1-2 gereğince ilanen tebliğ olunur.