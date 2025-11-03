Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.11.2025 - 00:00
        T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/213 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Durmuşlar Mah.
        ADA NO : 299
        PARSEL NO : 8 ve 1 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ERCAN GEZER
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/213 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02322907
