T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/213 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Durmuşlar Mah.

ADA NO : 299

PARSEL NO : 8 ve 1 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERCAN GEZER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/213 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025