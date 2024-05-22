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        T.C. BERGAMA 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. BERGAMA 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2020/358 Esas


        TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bergama ilçesi Okçular Mahallesi
        ADA NO : 101
        PARSEL NO : 202
        MİRAS HİSSESİ : 1/3
        VASFI : Fıstıklık
        YÜZÖLÇÜMÜ : 19.135,25 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah Konuk
        BELGELERİN ÖZETİ : Davacısı Mehmet Deniz, davalılar Celal Konuk, Derya Veran, Hürriyet Konuk, İlknur Kapar, Nezahat Tırman, Nursel Çolak, Reşide Duymaz, Yasemin Özzeybek, Adila Korkmaz, Atike Korkmaz, Cevriye Gürler, İlhan Korkmaz, İrfan Korkmaz, Kadriye Sayın, Orhan Korkmaz olduğu, davanın konusunun Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasına Bağlı Tapu İptali ve Tescil davası olduğu, İzmir ili, Bergama ilçesi, Okçular Mahallesi, 101 Ada, 202 Parselde kayıtlı 19.135,22 m2 'lik taşınmazın 1/3 olan hissesi hakkında mahkememizin 2020/358 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. İlgililerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebileceği hususu TMK m.713 gereği ilan olunur. 01/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02036995
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