T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
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|SIRA NO
|ADRESİ
|VASFI
|AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ +% 20 (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
% 3
|İHALE SAATİ
|1
|Kartaltepe Mah. Bilgehan Cad. Aliya İzzetbegoviç Parkı içi No:53 Bayrampaşa/İST.
|BÜFE
|25.000,00
|27.000,00
|10:30
|2
|Kocatepe Mah. Şehirparlı Cad. No:16 Bayrampaşa/İST.
|BÜFE
|35.000,00
|37.800,00
|10:40
|3
|Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Sadık Hoca Parkı Önü No:25-27 Bayrampaşa/İST.
|BÜFE
|30.000,00
|32.400,00
|10:50
|4
|Terazidere Mah. Funda Sok. No:6/1 Bayrampaşa/İST.
|BÜFE
|20.000,00
|21.600,00
|11:00
|5
|Terazidere Mah. Manastır Cad. Şehit Yıldırım Özbir Parkı No:2 Bayrampaşa/İST.
|BÜFE
|30.000,00
|32.400,00
|11:10
|6
|Orta Mah. Demirkapı Cad. Sadık Hoca Parkı Altı ucu 6/1 Bayrampaşa/İST.
|BÜFE
|30.000,00
|32.400,00
|11:20
|7
|Kocatepe Mah.Gümrük İskele Cad. Mega Center C29 Blok 9.Kat/ 61-62-63-64-65-66 nolu Bürolar
|BÜRO
|70.000,00
|75.600,00
|11:30
|KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
|a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(İhaleye girilen yılın) (Gerçek- Tüzel Kişiler)
e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (İhaleye girilen yılın) (Tüzel Kişiler)
f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
g)Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)
h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)