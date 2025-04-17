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        T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.04.2025 - 00:00
        T.C.
        BATMAN
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/132 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli, Merkez İlçesi, Bileyder Mahallesi 270 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 1.863,62 m²'lik alanın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalı davalı Mehmet Sait Maviş (T.C.No:37283249390)'in duruşmanın atılı bulunduğu 11/06/2025 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TPAO Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.15.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02208046
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