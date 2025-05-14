T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2017/52 Esas

KARAR NO : 2023/360



5015 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile haklarında TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8 maddeleri uyarınca düşme kararı verilen Abdulbaki ve Feleknas oğlu, 1990 URUMİYE doğumlu BAHRAM SİRİ,Aziz ve Feriok oğlu, 1990 URUMİYE doğumlu BURHAN SELİM MİJAT, Bişar ve Alizade oğlu, 1990 URUMİYE doğumlu FAİRHAÇ ALİZADE, Abdullah ve Nuri oğlu, 1977 URUMİYE doğumlu İDRİS NADİRİ, Aziz ve Gülli oğlu, 1990 URUMİYE doğumlu İSMAİL KASIMZADE, Abdullah ve Firuze oğlu, 1986URUMİYE doğumlu SİRZAT KAHRAMAN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesinin muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12/05/2025