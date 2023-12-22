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        T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 22.12.2023 - 00:00
        T.C.
        BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/527-529-531-533-535-537-539-541-543-545-547-549-551-553-555-557-559-561-563- 565-567-569-571-577-579-581-583-585-587-593-595-597-599-601-603-605-607-609-611Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 08/12/2023 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

        Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2)
        1 2023/527 Esas Efraim Ayakatik,
        Enver Ayakatik,
        Gülhan Zaimoğlu,
        Hasan Ayakatik,
        Hatice Uzunal,
        İbrahim Ayakatik,
        Kezban Ayakatik,
        Mehmet Ayakatik,
        Nayim Ayakatik,
        Nebahat Çağan,
        Necla Dana,
        Nevzat Ayakatik,
        Nezahat Üntürk,
        Semra Pirnal,
        Zehra Ayakatik        		 Geriş 101 ada 185 parsel
        101 ada
        184 parsel        		 Tarla
        Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 81,71 m2 Daimi irtifak,
        589,23 m2 Geçici irtifak
        262,63 m2
        2 2023/529 Esas Mustafa Arslan
        Rafet Özşan        		 Gökçekıran 133 ada 101 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 1218,73 m2
        3 2023/531 Esas Adil Başdin,
        Ahmet Çakoğlu,
        Ayçal Çakoğlu,
        Aydan Az,
        Ayhan Çakoğlu,
        Ayla Çakoğlu,
        Aynur Uzunhüseyin,
        Aysel Soydan,
        Aysun Bozdağ,
        Fatma Çakoğlu
        Feriha Ünal,
        Hüdai Başdin,
        Meliha Karamürsel,
        Nihat Başdin,
        Refai Başdin,
        Semiha Kirenci,
        Vasfiye Akdere        		 Gökçekıran 133 ada 84 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 115,07 m2
        4 2023/533Esas Nazikar Bayramoğlu Gökçekıran 133 ada 57 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 397,88 m2
        5 2023/535Esas Ayşe Arıcı, Bahriye Karaman, Cemal Yergin, Cevat Karaman, Dilek Şahin, Dilek Yergin, Emine Karakaş, Fatma Alagöz, Fatma Soyadı Bılınmıyor, Ferhat Şahin, Ferihan Alp, Fikri Akça, Filiz Orgun, Harun Şahin, Hatice Akgün, Hüseyin Karaman, Hüsnüye Şahin, Mehmet Alagöz, Meliha Şahin, Meziyet Özer, Murat Şahin, Mustafa İkili, Mustafa Soyer, Nahit Karaman, Nerdin Akdan, Nermin Bilir, Osman Şahin, Ömer Şahin, Petek Nazan Yergin, Recep Şahin, Rukiye Koşmaz, Rüştü Şahin, Saadet Telli, Sabriye Uzunkök, Serhat Şahin, Servet Kaya, Songül Yılmaz, Vacit Karaman, Yaşare Arslanoğlu, Yaşare Gülen, Yunis şahin, Yusuf Karaman, Yüksel Alagöz, Zeliha Aslanbay, Zeliha Karaman, Zeynep Kara, Zeynep Tor, Zeynep Vurcan Kurtköy 125 ada 41 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 525,00 m2
        6 2023/537Esas Hüseyin Yazıcı Kurtköy 126 ada 37 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 13,94 m2
        7 2023/539Esas Ali Osman Uçan,
        Cemal Uçan,
        Cengiz Uçan,
        Fatma Pilavcı,
        Lütfiye Alademiroğlu, Muhammet Uçan,
        Mujgen Karagöz,
        Mürüvvet Pilavcı,
        Mürvet Akalp,
        Müzeyyen Uçan,
        Sabahat Toprak        		 Geriş 101 ada 78 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 1064,45 m2
        8 2023/541Esas Ali Osman Karataş
        Ali Karataş        		 Geriş 101 ada 181 parsel Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 108,49 m2
        9 2023/543Esas Abdullah Aydın,
        Ali Aydın,
        Emir Ayşe Aydın,
        Gülsüm Özşan,
        İsmail Aydın,
        Musa Aydın,
        Nurettin Aydın,
        Şenol Aydın,
        Yaşar Aydın
        Fatma Aydın
        Kemal Aydın
        Mehmet Aydın
        Tahir Aydın        		 Kurtköy 102 ada 7 parsel Tarla 230,59 m2 Daimi irtifak,
        142 m2 Geçici irtifak
        10 2023/545Esas Hüseyin Bakır
        Muharrem Gençtay
        Hüseyin Gençtay
        Ahmet Gençtay
        Hatice Gençtay
        Mustafa Gençtay
        Mehmet Bakır
        Fatma Bakır
        Ömer Bakır
        Ahmet Bakır
        Mustafa Bakır        		 Geriş 101 ada 203 parsel
        101 ada
        202Parsel        		 Tarla
        Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 122,27 m2 Geçici İrtifak
        369,71 m2
        11 2023/547Esas Dursun Yalçın
        Hatice Özsoy
        Havva Özsoy
        Mehmet Yalçın
        Mehmet Efe Yalçın Muhammet Özsoy Nazmiye Dikyol
        Safiye Gedikli        		 Kurtköy 102 ada 116 parsel Tarla 6m2 Daimi irtifak,
        171,43 m2 Geçici irtifak
        12 2023/549Esas Gülizar Baran Kurtköy 102 ada 15 parsel Tarla 285,8 m2 Daimi irtifak,
        227,88 m2 Geçici irtifak
        13 2023/551Esas Nizamettin Güney
        Erdal Güney
        Ahmet Güney        		 Geriş 101 ada 200 parsel
        101 ada
        199 parsel        		 Tarla
        Kanal ve İşletme
        Bakım Yolu        		 50,19 m2 Geçici İrtifak
        147,54 m2
        14 2023/553Esas Mustafa Özdemir
        Sadık Özdemir
        Ahmet Özdemir
        Metin Özdemir
        Fatma Özdemir
        Nuran Hamarat
        Mehmet Özdemir
        Müzeyyen Aydın
        Hayri Özdemir        		 Kurtköy 102 ada 14 parsel
        102 ada
        11parsel        		 Tarla
        Tarla        		 8,74 m2 Daimi irtifak,
        251,5 m2 Geçici irtifak
        174,52 m2 Daimi irtifak,
        668,4 m2 Geçici irtifak
        15 2023/555Esas Mehmet Koç Çamlık 110 ada 19 parsel Tarla 68,71 m2 Geçici irtifak
        16 2023/557 Esas Eyüp Ceylan Geriş 101 ada 194 parsel
        101 ada 193 parsel
        101 ada 191 parsel
        101 ada 190 parsel        		 Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu
        Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu        		 605,46 m2 Daimi irtifak,
        52,67 m2 Geçici irtifak
        166,61 m2 Daimi irtifak,
        1385,68 m2 Daimi irtifak,
        40,52 m2 Geçici irtifak
        114,77 m2 Daimi irtifak,
        17 2023/559 Esas İbrahim Özyer
        Selahattin Özyer        		 Gökçekıran köyü 133 ada 99 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 449,23 m2
        18 2023/561 Esas Selvet Çelik Kurtköy köyü 102 ada 20 parsel Tarla 30,04 m2 Daimi irtifak,
        1512,56 m2 yüzölçümü
        19 2023/563 Esas Adem Özcan
        Ahmet Özgülen
        Ayşe Güler
        Baha Özcan
        Bülent Öztürk
        Ercüment Öztürk
        Hatice Güler
        Muhammet Özgülen
        Sevim Özdemir
        Şerife Özgülen
        Şerin Çelikyay
        Şükrü Özcan
        Ayşe Özçiçek        		 Geriş köyü 104 ada 65 parsel Tarla 39,62 m2 Daimi irtifak
        41,15 m2 geçici irtifak
        20 2023/565 Esas Abdullah Koç Geriş Köyü 101 ada 212parsel
        101 ada 211parsel        		 Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu        		 47,46 m2geçici irtifak,
        146,14 m2
        21 2023/567 Esas Yakup Kayar Geriş Köyü 101 ada 209 parsel
        101ada
        208 parsel        		 Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu        		 107,98 m2 geçici irtifak,
        316,09 m2 yüzölçümü
        22 2023/569 Esas Ayhan Kabasakal
        Esme Kabasakal
        Halil Çelik
        Havva Bitik
        İbrahim Kabasakal
        Muhammet Kabasakal
        Mukaddes Akbaş
        Mustafa Murat Yaman
        Münevver Köse
        Müyesser Bostancı
        Seniha Araçlıoğlu        		 Çamlık köyü 110 ada 42 parsel
        110 ada
        4 parsel
        110 ada 46 parsel        		 Kanal ve işletme bakım yolu
        Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu        		 330,58 m2
        1351,56 m2
        79,58 m2
        23 2023/571 Esas Ayşe Gülenç
        Ayşe Bahar Koca
        Cafer Arslan
        Cevat Öztürk
        Emine Arslan
        Emir Arslan
        Hüseyin Arslan
        Kadriye Kaçar
        Mehmet Arslan
        Muharrem Arslan
        Mustafa Arslan
        Nurşen Kaya
        Saadettin Arslan
        Sabri Arslan
        Sefai Arslan
        Selahattin Arslan
        Selami Arslan
        Selma Bostancı
        Şenol Öztürk        		 Çamlık köyü 110 ada 40 parsel
        110 ada
        39 parsel
        110 ada 34 parsel        		 Elma Bahçesi
        Kanal ve işletme bakım yolu
        Fındık Bahçesi        		 335,97 m2 geçici irtifak
        1208,47 m2
        260,76 m2 geçici irtifak
        24 2023/577 Esas Ali İhsan Ceylan
        Ayşe Ceylan
        Fadime Uzunal
        Fahri Uzunal
        Muhittin Ceylan
        Muradiye Karagöz
        Muzaffer Aktaş
        Ömür Ayşe Uzunal
        Sadettin Ceylan
        Şenel Ceylan
        Zeynep Uzunal
        Selahattin Uzunal        		 Geriş köyü 101 ada 224parsel
        101 ada 223parsel        		 Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu        		 89,78 m2daimi irtifak,
        589,65 m2 geçici irtifak hakkı
        1184,21 m2 yüzölçümü
        25 2023/579 Esas Abdullah Öztürk Kurtköy Köyü 123 ada 21 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 13,08 m2 yüzölçümü
        26 2023/581 Esas Bilal Öztürk
        Cemal Öztürk
        Hatice Öztürk-
        Kemal Öztürk
        Şadiye Öztürk
        Şener Öztürk        		 Kurtköy köyü 117 ada 35 parsel Tarla 54,02 m2 daimi irtifak
        155,4 m2
        Geçici irtifak
        27 2023/583 Esas Sevim Uslu Kurtköyköyü 102 ada 29 parsel Tarla 8,48 m2daimi irtifak,
        19,76 m2 geçici irtifak hakkı
        28 2023/585 Esas Rafet Kulak Kurtköy Köyü 102 ada 77 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 1605,74 m2 yüzölçümü
        29 2023/587 Esas Cevrıye Kır
        Hatıce Dursun
        Ibrahım Berberoğlu
        Mehmet Berberoğlu
        Şevkı Berberoğlu        		 Kurtköyköyü 102 ada 25 parsel
        102 ada 24 parsel        		 Tarla
        Tarla        		 193,01 m2 daimi irtifak
        8,76 m2
        Geçici irtifak
        27,32 m2 daimi irtifak
        30 2023/593 Esas Hüseyin Bayrak Geriş Köyü 101 ada 249 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 37,66 m2 yüzölçümü
        31 2023/595 Esas Zeki Alagöz Kurtköyköyü 126 ada 40 parsel Tarla 171,06 m2
        32 2023/597 Esas Sezai Erfidan Geriş Köyü 101ada 238 parsel
        101 ada 237parsel        		 Tarla
        Kanal ve işletme bakım yolu        		 186,44 m2 geçici irtifak
        501,66 m2 yüzölçümü
        33 2023/599 Esas Burhan Alagöz Kurtköyköyü 125 ada 35 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 313,67 m2
        34 2023/601 Esas Cemal Bulut
        Selahattin Alagöz        		 Kurtköyköyü 125 ada 14 parsel Tarla 771,26 m2
        35 2023/603 Esas Mustafa Tekol
        Hüseyin Öztürk
        Yaşar Özbay        		 Kurtköyköyü 123 ada 19 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 57,75 m2
        36 2023/605Esas Aysan Soyçiçek Geriş 104 ada 62 parsel Tarla 4,04 m2 daimi irtifak
        210,52 m2
        Geçici irtifak
        37 2023/607Esas Fatma Aslantin Geriş 101 ada 263 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 449,39 m2
        38 2023/609Esas Ahmet Bakır,
        Ahmet Gençtay
        Aziz Bakır
        Hatice Gençtay
        Hava Özok,
        Hüseyin Bakır
        Hüseyin Gençtay
        İbrahim Bakır,
        Meral Bakır
        Muharrem Gençtay
        Mukadder Karakoç
        Mustafa Bakır
        Mustafa Gençtay
        Ömer Bakır
        Özge Bakır
        Özlem Yavuz
        Yüksel Bakır
        Zeynep Erbaykır
        Fatma Bakır        		 Geriş 101 ada 255 parsel Tarla 129,99 m2
        Geçici İrtifak
        39 2023/611Esas Ahmet Bakır,
        Ahmet Gençtay
        Aziz Bakır
        Hatice Gençtay
        Hüseyin Bakır
        Hüseyin Gençtay
        İbrahim Bakır,
        Muharrem Gençtay
        Mustafa Bakır
        Mustafa Gençtay
        Ömer Bakır
        Yüksel Bakır
        Fatma Bakır        		 Geriş 101 ada 254parsel Kanal ve işletme bakım yolu 341,35 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954380
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