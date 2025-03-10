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        T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.03.2025 - 00:00
        T.C.
        BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/24 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Mehmet Gökkaya tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 05/03/2025 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

        Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²)
        1 2025/24 Muammer Topsakal Epçilerkadı 101 ada 286 parsel Yol 744,07 m²
        2 2025/25 Ayşe Tuncer Epçilerkadı 101 ada 330 parsel
        101 ada334 parsel        		 Tarla
        Tarla        		 403,52 m²
        129,92 m²
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186956
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