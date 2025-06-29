T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BANDIRMA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/16 Esas

DAVALILAR : İSMAİL (Mehmet oğlu )



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kimlik bilgilerinize ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

23/10/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.