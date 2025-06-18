T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/230 Esas

DAVALILAR : FAZİLET KORUCUK 201******24

KEVSER GÜLEN 436******92

MEDEHE TÜRK 308******80

MELEK KÖMÜR 435******90

MESİH GÜLEN 436******28

RUKİYE SOLMAZ 435******92

SALİH GÜLEN 436******46

USAME GÜLEN 435******64



Davacı MSB tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesinin, Dahili Dava Dilekçesinin, Tensip Tutanağının ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.