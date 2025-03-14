Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/194 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2882 Ada 33 Parsel, 68,36 m2 yüzölçümlü betonarme karkas bina üzerinde 30/100 arsa paylı, 3.Kat 5 numaralı bağımsız bölüm çatı arası piyesli daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

ADRESİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 56/4 Sokak, No:6 Daire:12

ÖZELLİKLERİ:Satışa ilişkin dosyada mevcut 05/09/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konu taşınmaz, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 56/4 Sokak, No:6 Daire:12 (İç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ayrık ve bitişik nizam mesken kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 68,36 m² yüzölçümlü, düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz parseli üzerinde bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında 1 adet bina mevcut olup, dava konusu taşınmazın bulunduğu bina, bodrum+zemin + 3 normal kat ve çatı piyes katlı olarak inşa edilmiştir. Apartmanın giriş holü zemini; seramik, merdiven basamakları, mermer ve kat sahanlıkları mermer kaplanmış, merdiven kovası duvarı sıva üzeri plastik boyalı, kat holleri zemini mermer, korkuluklar aliminyum doğrama malzemeden imal edilmiş, bina giriş kapısı demir doğrama malzemeden imal edilmiştir. Yapı mimari projesine göre bodrum katta 1 daire, zemin katta ve normal katların tamamında 1'er adet daire üzerine planlanmış olup toplam 5 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin betopan kaplama olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Binada asansör mevuttur. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 5 nolu bağımsız bölüm; binanın 3.kat+çatı katında konumludur. Projesine göre brüt toplam 121 m2, net 105 m2 alanlıdır. Taşınmazın çatı katında ayrı giriş kapısı da mevcuttur. 3.Normal Kat: Brüt 64 m2, net 55,00 m2 alanlıdır. 2 oda, salon, banyo-wc, mutfak, antre ve balkon hacimlerinden ibarettir. Çatı Katı: Brüt 57 m2, net 50 m2 alanlıdır. Salon, oda, mutfak nişi, banyo, antre ve teras hacimlerinden ibarettir. Çatı katından ayrı giriş kapısı mevcuttur. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır." denilmektedir.

İMAR DURUMU:Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2024 tarih ve E-30449 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2882 Ada 33 Parselin 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam H:12,50 m, yapılaşma şartlarında Yerleşik Meskun Alanda(YMA), Konut alanında, kalmakta olduğu kentsel dönüşüm plan notu esastır olduğu belirtilmiştir. 29.12.2011 tarih ve 2011/12559 sayı numaralı yeni yapı ruhsatı olduğu belirtilmiştir.19.09.2012 tarih ve 2011/8757 sayı numaralı yapı kullanma izin belgesi olduğu belirtilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Beyan Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 09/01/2012-253

Beyan Yönetim Planı: 29/02/2012-2407

Beyan(AT) Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 15/10/2012-11394

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Nuri Paşa Mahallesi, 2896 ada, 211 parsel sayılı, 200,00 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 4. Kat, 11bağımsız bölüm numaralı Dubleks Daire nitelikli ve 9/200 arsa paylı bağımsız bölümün tamamı satışa konudur.

ADRESİ : Nuripaşa Mahallesi, 64/8 Sokak No:1, K:4.Normal + Çatı D:11 Zeytinburnu/İstanbul

ÖZELLİKLERİ :Satışa ilişkin dosyada mevcut 04/12/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuri Paşa Mahallesi, 64/8. Sokak üzerinde 1 kapı numaralı binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, giriş katları dükkan/ işyeri normal katları konut olan 3-4 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı bina, 200,00 m² alanlı 2896 ada 211 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamında bodrum + zemin + 4 +normal + çatı katlıolarak projelendirilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre binanın bodrum katında 1 adet daire, sığınak, kömürlükler, zemin katında 2 adet dükkan, 1 adet daire ve normal katlarının her birinde 2'şer adet daire olmak üzere binada toplam 12 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 4. Normal kattaki daireler çatı ile bağlantılı olup dubleks daire niteliğindedir. Binaya giriş zemin kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri karo mozaik döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina yaklaşık 38 yaşındadır. 4. Normal kat, 11 nolu Dubleks Daire ;4. Kat 11 nolu Dubleks Daire, bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre net 75 m² + 7 m² balkon (4.Kat: 62 m²+ 7 m² balkon; Çatı Kat: 13 m²), brüt 90 m² (4.Kat: 77 m² ; Çatı Kat: 13 m²) alanlı iken mahallinde çatı eğimine yapılan büyümeler akabinde net 89 m² + 7 m² balkon + 34 m² teras (4.Kat: 62 m²+ 7 m² balkon; Çatı Kat: 27 m² + 34 m² teras), brüt 108 m² + 34 m² teras (4.Kat: 77 m² ; Çatı Kat: 31 m² + 34 m² teras) alanlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın normal katı projesinde ve mahallinde, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, 2 adet balkon, geçit veantre bölümlüdür. Çatı katı ise projesine göre 1 adet oda, duş bölümlü iken, mahallinde salon, 1 adet oda, banyo ve teras bölümlü olarak inşa edilmiştir. Taşınmaza giriş kapısı çelik , iç mekanlara açılan kapıları ahşap panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri lamine parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolap, granit tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları fayans kaplı olup duş yeri, lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması kombili sistem ile sağlanan taşınmazın tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır. " denilmektedir.

İMAR DURUMU : İmar Planı : Zeytinburnu İlçesi, Nuri Paşa Mahallesi, 2896 ada, 211 parsel sayılı taşınmaz, 06/12/2007 t.t. Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan (Konut Alanı)" lejantında kalmakta olup, yapılanma koşulları bitişik nizam Hmax:15.50 metredir. 19/06/2023 t.t. kentsel dönüşüm plan notu uygulamada esastır. Kurum İncelemeleri : 13.04.1995 tarih 10577 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Zeytinburnu Tapu Sicil Müdürlüğü'nden temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır. Djital imar arşiv dosyasında 30.11.1984 tarih 14/7 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 12.09.1986 tarih 92/50 sayılı Ruhsat - Yapı Kullanma İzin Belgesi 18.04.1995 tarih 995/1958 sayılı İlave Ruhsatı incelenmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan YÖNETİM PLANI:05/05/1995

Kömürlük EKİ:9 NOLU KÖM

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 15:00

06/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.