T.C.

BAKIRKÖY

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2023/523-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

09.05.2025



Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Anıl DÜKANCI hakkında mahkememizin 07.02.2025 gün 2023/523 Es. 2025/40 Kr sayılı hükmünde 5237 s.y. TCK 158/1-f-son, 168/2, 62/1, 52, 53/1-2-3, CMK 23/15, 231/8, 231/11 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabii tutulmasına karar verildiği, sanığın sabit adresinin olmaması nedeniyle gerekçeli kararın; Kemal ve Nilüfer oğlu, 02/08/1996 ANTAKYA doğumlu, HATAY, SAMANDAĞ, Yaylıca mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şahintepe Mahallesi 133306 nolu sokak İç Kapı No:12 Şahinbey/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:24004919458 sanık Anıl DÜKANCI' ' ya, tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2025