T.C.

BAKIRKÖY

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2022/655-Ceza Dava Dosyası

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Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanıklar Abdullah GÜZEL ve 4 arkadaşları haklarında mahkememizin 26.09.2024 gün 2022/655 Es. 2024/296 Kr sayılı hükmünde sanık Rıdvan KARAKIŞ hakkında beraatine, sanıklar Sergen ÖZEN, Mert AYDOĞAN, Alperen ARSLAN ve Abdullah GÜZEL haklarında 5237 s.y. TCK 157/1,62/1, 52/2, 52/4, 53/1-2-3, 58/6/7 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 16.660.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, müştekinin yokluğunda verilen 26.09.2024 tarih ve 2022/655 Esas 2024/296 sayılı gerekçeli kararı ile sanık Alperen ARSLAN ve sanık Mert AYDOĞAN müdafi Av. Yılmaz EMİR' in 31.10.2024 tarihli, sanık Abdullah GÜZEL' in 24.10.2024 tarihli ve müdafii Av. Hüseyin ÖZTÜRK' ün 31.10.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçelerinin, Muhsin ve Kadriye kızı, 25/01/1980 SİLİSTRE doğumlu, EDİRNE, KEŞAN, Yukarı Zaferiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. DEN HAAG /HOLLANDA KRALLIĞI adresinde oturur. TC Kimlik No:48265266694' lu Remziye KISACIK GÖKALP' e tebliğ edilemediğinden ;

7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.