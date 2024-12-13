T.C.

BAKIRKÖY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.12114903-2022/633-Ceza Dava Dosyası

Konu:

12/12/2024



İ L A N



Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 19/09/2024 tarihli 2022/633 esas ve 2024/644 karar sayılı kararı ile sanık Gharib ve Mina oğlu 14/01/1992 doğumlu Eftekhar Afraz'a Nitelikli Hırsızlık suçundan4 yıl 2 ay hapis cezası karar verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.