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        T.C. BAKIRKÖY 6. İŞ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.07.2025 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 6. İŞ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2018/8 Esas


        DAVALILAR : 1-CUMA SERT Yeşil Mahl Anadolu Sok. No:2 Duruca Beldesi Nusaybin/ MARDİN
        2- MEHMET SERT Bahçelievler Mah. İskenderun1. Cad.No 25 İç Kapı No 16 Midyat/ MARDİN


        Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi ek raporu içerir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizce 24/10/2024 tarihli ek raporunda ;
        Davalı Abdullah Sert ile davalı Diyadin Sert’in toplam % 75oranında kusurlu oldukları (her birinin ayrı ayrı kusuru ise % 37,5 olmak üzere, başka bir deyişle davalı Abdullah Sert’in % 37,5 oranında, davalı Diyadin Sert’in de % 37,5 oranında kusurlu oldukları, Maktul veya müteveffa Rasim Akyol’un % 25oranında kusurlu olduğu, Davalı Cuma Sert’in kusursuz olduğu, Davalı Mehmet Sert’in kusursuz olduğu, Başkaca kusurlunun bulunmadığı Kanaatine varılmıştır.
        Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bir sonraki duruşma tarihinin 23/10/2025 günü saat: 10:10' olduğu hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02267712
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