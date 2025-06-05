T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/681 Esas

DAVALI : 1- CEM KARLIDAĞ - 13382128996



Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ile davalılar, Cem Karlıdağ ve Tasfiye Halinde Antrakt Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (Alacak) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde özetle; "Müvekkili Ziraat Bankası A.Ş. ile davalılar arasında 18/05/2017 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi sonucunda, sözleşmeye konu borcun muaccel hale gelmesi ve ödenmemesi akabinde başlatılan icra takibine davalı Cem Karlıdağ tarafından sözleşmede bulunan imzanın kendisine ait olmamasından bahisle itiraz edildiğini,bu itirazın iptali için taraflarınca Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/844 esas ve 2024/614 karar sayılı dosyasında dava açıldığını, işbu dava dosyasında yapılan bilirkişi incelemeleri nihayetinde yerel mahkeme verdiği karar ile sözleşmedeki imzaların Cem Karlıdağ'a ait olduğu yönünde hüküm kurduğunu, iş bu Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/844 esas ve 2024/614 karar sayılı dosyasında eksik talep ettikleri alacaklarının olduğunu ve bu alacaklarının dosyada alınan bilirkişi raporu ile sabit olduğunu, bu eksik talep edilen alacaklarının tahsili için huzurdaki davayı açma zorunluluklarının doğduğunu, bilirkişi raporunda 78.772,59 TL olarak hesaplanan ancak yerel mahkemece 17.600,99 TL'ye hükmedilen işlemiş faiz alacağı için aradaki eksik karar verilen 61.171,60 TL'yi, 3.938,62 TL olarak hesaplanan ancak yerel mahkemece 880,04 TL olarak hesaplanan BSMV alacağı için eksik karar verilen 3.058,58 TL'yi talep etme zarureti hasıl olduğunu beyan ederek davanın kabulü ile eksik bakiye işlemiş faiz alacağı olan 61.171,60 TL'nin ve eksik bakiye BMSV için 3.058,58 TL'nin karşı taraftan alınarak taraflarına verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini" arz ve talep etmişlerdir.

Ancak 13382128996 TC kimlik numaralı Cem Karlıdağ'ın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden bu davalıya dava dilekçesin " dava dilekçesinin tebliğinden itibaren, cevap dilekçesinin HMK 127. madde gereğince 2 hafta içinde sunulması hususu"nun ve "29/09/2025 günü, saat 11:25 olan duruşma gün ve saatinde gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilebileceğinin ihtarına"ihtarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince HMK 126, 129 maddeleri kapsamında yukarıda bulunan dava dilekçesi,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren, cevap dilekçesinin HMK 127. madde gereğince 2 hafta içinde sunulması hususu,29/09/2025 günü, saat 11:25 olan duruşma gün ve saatinde gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilebileceği hususu ihtarları ve ön inceleme duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur. 27/05/2025