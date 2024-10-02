T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/702 Esas

DAVALI: CANTUNA AZ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. Meydan Sk. Kapı No:1701 Kat:2 Zeytinburnu İstanbul

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirkete Kayyım Atanması talepli davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız veya adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/12/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.