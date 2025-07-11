T.C.

BAKIRKÖY

47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/12

Karar No: 2024/13



İLAN



Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan sanık HÜSEYİN RAHMİ KAYIR hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 2022/12 esas 2024/13 karar sayılı ilamı ile TCK.'nın 125 maddesi uyarınca HAPİS cezası ile 1.500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.09/07/2025