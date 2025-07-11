Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.07.2025 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2022/12
        Karar No: 2024/13


        İLAN


        Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan sanık HÜSEYİN RAHMİ KAYIR hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 2022/12 esas 2024/13 karar sayılı ilamı ile TCK.'nın 125 maddesi uyarınca HAPİS cezası ile 1.500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,
        İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.09/07/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02258655
        Yazı Boyutu