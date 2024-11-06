T.C.

BAKIRKÖY

45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2021/606

Karar No: 2024/434



İLAN



Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Hakaret ve Kasten Yaralama suçlarından Cauzi oğlu, İrina'dan olma, 29/01/1976 Gürcistan doğumlu Paata GVILAVA hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 27/06/2024 gün, 2021/606 Esas ve 2024/434 Karar sayılı ilamı ile sanığın atılı suçlardan verilen mahkumiyet hükümlerinin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve sanığın 5 YIL SÜREYLE denetime tabi tutulmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05/11/2024