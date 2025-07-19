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        T.C. BAKIRKÖY 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.07.2025 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        ESAS NO : 2022/108
        KARAR NO : 2023/313


        Hakaret suçundan Mahkememizin 08/06/2023 tarihli ilamı ile hakkında BERAAT kararı verilen İsa ve Yüksel oğlu 26/11/1966 Zonguldak doğumlu UFUK YAVUZ DEMİR'e gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde istinafı kabil olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02263044
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