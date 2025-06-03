T.C. BAKIRKÖY 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2024/803 Esas

KARAR NO : 2025/79



5809Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/03/2025 tarihli ilamı ile sanık Serhat Toy hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin karar dosyada müşteki Parahat ve Altyjemal oğlu, 20/06/1997 doğumlu, KAKAJAN ATAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile tebliğden itibaren iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025.