T.C. BAKIRKÖY 24. İŞ MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 24. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/722 Esas

DAVACILAR : 1- ZEHRA ALDIRMAZ

2- BETÜL ALDIRMAZ

3- BEYTULLAH ALDIRMAZ

4- MUHAMMET EMİN ALDIRMAZ

DAVALILAR : 1- FATİH ALDIRMAZ Tepe Mah. Kavaklı 3. Sokak No:2 Daire:3 Çermik/ DİYARBAKIR

2- VIN TEKSTİL İNŞ BİLGİSAYAR SAN TİC LTD ŞTİ Çatalca Yolu Muratbey Beldesi No 24/C Çatalca/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Vın Tekstil İnş Bilgisayar San Tic Ltd Şti adına bildirilen adreste bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi, bilirkişi ek raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, cadde ve sokak ismi belirtilmediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından sonuç alınamadığından bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi, bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu: Mahkememizce alınan 19.09.2019 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu işçilik alacaklarının tespit edilmiş olmakla bilirkişi raporunun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir;

"1.seçenek - Davacıların murisinin davalı işyerinde SGK kaydına itibarla 09.11.2012 tarihinde işe başladığı, 11.02.2016 vefat tarihine kadar 3 yıl 3 ay 2 gün süre ile aralıksız çalıştığı ve vefat nedeniyle davacıların İşk.14.maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanacaklarının kabulü halinde; NET :5.321,07-TL,

2.seçenek - Davacıların murisinin SGK kaydına itibarla davalı işyerinde 09.11.2012 tarihinde işe başladığı ve 28 11.2015 tarihine kadar 3 yıl 21 gün süre ile çalıştığı, iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandırmayacak şekilde sona erdiği ileri sürülüp kanıtlanmadığından kıdem tazminatına hak kazanacağının kabulü halinde ; 3.864,22-TL,olacağı sonucuna ulaşılmaktadır."

Islah Dilekçesi: Davacı vekili tarafından 25/09/2019 tarihli ıslah dilekçesinde " Islah talebimin kabulü ile 5.321,07-TL'nin davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine" şeklinde davayı ıslah ettiğini beyan etmiştir.

Bilirkişi Ek Raporu: Mahkememizce alınan 14/12/2022 tarihli bilirkişi ek raporunda davaya konu işçilik alacaklarının tespit edilmiş olmakla bilirkişi raporunun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir;

"1.seçenek - Davacıların murisinin davalı işyerinde SGK kaydına itibarla 09.11.2012 tarihinde işe başladığı,11.02.2016 vefat tarihine kadar 3 yıl 3 ay 2 gün süre ile fiilen çalıştığının kabulü halinde: Net6.500.31.TL

2.seçenek - Davacıların murisinin SGK kaydına itibarla davalı işyerinde 09.11.2012-28.11.2015 tarihleri arasında iki dönem halinde çalıştığının kabulü halinde : Net - 4.312.04.TL olacağı sonucuna ulaşılmaktadır."

Duruşma Günü: 09.09.2025 günü saat: 10.25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi, bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün davalı VIN Tekstil İnş Bilgisayar San Tic. Ltd Şti'ne tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliği ile rapora ve ıslaha karşı beyanda bulunmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.