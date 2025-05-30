Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.05.2025 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        2. ÇOCUK MAHKEMESİ

        Esas : 2021/375
        Karar : 2024/37

        İLAN


        Hırsızlık suçundan SSÇler Rabia ADIGÜZEL ve Rabia Emine ÖZCAN hakkında Mahkememiz 01/02/2024 tarih, 2021/375 esas, 2024/37 karar sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına verilen kararın TCK'nun 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine karar verildiği, ssçler müdafiilerinin kararı ayrı ayrı istinaf ettiği anlaşılmış, verilen karar ve istinaf dilekçeleri yabancı uyruklu müşteki JAMILA MUKIMJONOVA'ya kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
        1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 7 gün içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02233787
        Yazı Boyutu