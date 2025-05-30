T.C.

BAKIRKÖY

2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas : 2021/375

Karar : 2024/37

İLAN



Hırsızlık suçundan SSÇler Rabia ADIGÜZEL ve Rabia Emine ÖZCAN hakkında Mahkememiz 01/02/2024 tarih, 2021/375 esas, 2024/37 karar sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına verilen kararın TCK'nun 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine karar verildiği, ssçler müdafiilerinin kararı ayrı ayrı istinaf ettiği anlaşılmış, verilen karar ve istinaf dilekçeleri yabancı uyruklu müşteki JAMILA MUKIMJONOVA'ya kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 7 gün içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025