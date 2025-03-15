Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/1053 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1053 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 891 Ada, 165 Parsel, 60/1600 Arsa Paylı, 1.546,00 m2 Yüzölçümlü, B Blok, 3. Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı

Özellikleri : A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Yavuzevler Mektep Sokak, No:9, 3. Kat, Daire:11 adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Dava konusu taşınmaz Zuhuratbaba Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölge Ayrık nizam edilmiş konut olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar vardır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C- Site Özellikleri: Site içerisinde konumlu değildir. D- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın parseli dikdörtgene benzer geometrik şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın kuzey ve batı cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parsel üzerinde 2 adet blok bulunmaktadır. E- Bina Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz 1.546,00 m² büyüklüğündeki arsa üzerine, betonarme yapı cinsinde, 2 adet ayrık nizam şeklinde inşa edilmiş, B bokta konumlu olup, 2 bodrum kat + zemin kat + 4 normal katlı olarak, 1989 yılında inşa edilmiştir. İncelenen projesine göre; 2. Bodrum katında sığınak, kazan dairesi, kömürlük ve 1 nolu dükkana ait depo bölümleri bulunmaktadır. 1. Bodrum katında 1 adet dükkan, zemin katında 4 adet dükkan ve bina girişi bulunmaktadır. Normal katların her birinde 2’şer adet daire olmak üzere B blokta 5 adet dükkan, 8 adet daire olmak üzere 13 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Parsel üzerinde yer alan 2 adet blokta, toplam 28 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina ana girişi, merdivenler ve sahanlıklarda zemin mermer kaplıdır, merdiven korkulukları demirdir. Dış cephesi mantolaması yapılmış, akrilik dış cephe boyalıdır. Asansör ve açık otopark alanı bulunmaktadır. F- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri Taşınmaz incelenen mimari projesinde ve yerinde yapılan tespitlere göre; salon, 4 adet oda, mutfak, antre, banyo, wc, 3 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup, kullanım alanı balkonlar net 143 m², brüt kullanım alanı 165 m² dir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları saten boyalı, tavanları tavan boyalı kartonpiyerlidir. Daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfakta mermer tezgah ile mdf dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, ayaklı lavobo, jakuzi küvet ve duşakabin bulunmaktadır. İç kapıları Amerikan panel, dış kapısı çelik, pencereler PVC doğrama ve çift camlıdır. Balkonlar pvc ile kapatılmıştır. Isıtma merkezi sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Yavuzevler Mektep Sokak, No:9, 3. Kat, Daire:11 Bakırköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.546,00 m2

Arsa Payı : 60/1600

İmar Durumu : Dosyasında ve İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Bakırköy Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nce 25.08.2023 tarihinde düzenlenmiş imar durum yazısında söz konusu taşınmaz 08.03.2004/18.11.2012 onanlı, 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, taks:0.25, hmax:5 kat (18.50 m) kat irtifalı, ‘’Ticaret Alanı’nda’’ ve bir kısmı yol alanında kalmaktadır. Ayrıca parselin imar işlem dosyasında, 24.03.1989 tarih ve 1347 sayılı, yapı kullanma izin belgesi olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.630.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: BU PARSELİN 5 PARSELDEN GEÇME HAKKI VARDIR.

Beyan: Yönetim Planı: 06/02/1987

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:55

03/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.